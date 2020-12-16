Tatvan'da 103 sikke ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tatvan'da 103 sikke ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

16.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:23
Tatvan'da 103 sikke ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, takibe aldıkları şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Tatvan'da 103 sikke ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE

İlgili Haberler

Park halindeki araçta 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi
Park halindeki araçta 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Çeşitli dönemlere ait 224 sikke ve obje ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Çeşitli dönemlere ait 224 sikke ve obje ele geçirildi
Balıkesir'de ruhsatsız 9 tabanca ve 12 tüfek ele geçirildi
Balıkesir'de ruhsatsız 9 tabanca ve 12 tüfek ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Serdar Ortaç Ayşegül Yıldız
Spor Okan Buruk Fatih Terim Pierre Webo Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Çocuk Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tatvan'da 103 sikke ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 22:23:35. #1.14#
title