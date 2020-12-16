Tatvan'da 103 sikke ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, takibe aldıkları şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE