Tatvan buz tuttu... Dereler dondu buz sarkıtlarının boyu bir metreyi aştı - Haberler
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Tatvan buz tuttu... Dereler dondu buz sarkıtlarının boyu bir metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç - Haberler | Güncel

Tatvan buz tuttu.

BİTLİS (İHA) - Tatvan buz tuttu... Dereler dondu buz sarkıtlarının boyu bir metreyi aştı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde hava sıcaklığının eksi 11 dereceyi bulmasının ardından dereler dondu, buz sarkıtlarının boyu bir metreyi aştı.

Bitlis genelinde yağan kar ile birlikte hava sıcaklığında önemli ölçüde düşüş yaşandı. Tatvan ilçesinde ise sabah saatlerinde termometreler eksi 11 dereceyi gösterirken, kent merkezindeki bazı derelerin donduğu görüldü. Soğuk havayla birlikte yollar ve kaldırımlar buz tutarken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise bir metreyi aştı.

Soğuk bir sabaha uyanan vatandaşlar, Tatvan'ın en soğuk günlerinden birini yaşadığını ifade ettiler.

Yetkililer ise buzlanma ve don olayları konusunda vatandaşları uyarırken, kent merkezindeki temizlik çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Tatvan buz tuttu... Dereler dondu buz sarkıtlarının boyu bir metreyi aştı

Tatvan buz tuttu... Dereler dondu buz sarkıtlarının boyu bir metreyi aştı

Tatvan buz tuttu... Dereler dondu buz sarkıtlarının boyu bir metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç - Son Dakika Haberleri

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