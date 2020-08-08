Tatvan Belediyesinin altyapı çalışmaları Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Kaymakam Tekin Erdemir ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Kaymakam Tekin Erdemir ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Başkan Geylani, gazetecilere, altyapı çalışmalarının kent genelinde yürütüldüğünü söyledi.

"Yapılan içme suyu hattı döşeme çalışmaları sayesinde paslı, kireçli ve içi toprak dolu borular yerini basınca dayanıklı ve temiz borulara bırakılacak." diyen Geylani, şöyle konuştu:

"Vatandaşlara temiz ve sağlıklı bir içme suyu iletmek amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Altyapı çalışmalarımız yüzde 70 seviyesine ulaştı. İnşallah sezon sonunda bu oranı yüzde 90 seviyelerine çıkaracağız. Toplamda 27 ayrı ekiple yapılan bu çalışmaları sezon sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Biliyoruz vatandaşlarımız çalışmalardan dolayı sıkıntı yaşıyor. Bir an önce bunları atlatacağız."

Kaynak: AA