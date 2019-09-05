Tatvan Belediyesinden "VEDAŞ" açıklaması

05.09.2019 22:28

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, bugün Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile yaşanan elektrik kesilme durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



Konuyla ilgili Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere son günlerde ilçe geneline sık sık su kesintileri yaşanmaktadır. Yaşanan kesintilerin küçük ve lokal bir kısmının sebebi belediyemiz tarafından yürütülen altyapı çalışmaları ve doğalgaz şirketi tarafından yürütülen şebeke çalışmaları olmakla beraber uzun süreli su kesintilerinin sebebi ne yazık ki su depolarının elektriğinin kesilmesidir. Bilindiği üzere kentimizin su ihtiyacının büyük bir kısmı ana depo olan Kırkbulak su deposu tarafından karşılanmaktadır. Bu su depomuzun ve diğer depolarımızın elektriği Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından 'borç' bahane edilerek sürekli kesilmektedir. Belediyemizin önceki dönemlerden kalma elektrik borcu yapılandırılmış olup ödemelerimiz düzenli olmasına rağmen ilgili dağıtım şirketi belediyemize göndermiş olduğu tebligatta borcun kapatılmaması durumunda elektriklerin kesileceğini belirtmiş olup hemen akabinde elektrikleri kesmiştir. Tebligat ile aynı gün içerisinde kesinti yapılması teamüllere aykırı olup, kesintilerin keyfi, kasıtlı ve kötü niyetli olduğunu göstermektedir. Yine nakit ödemelerimizin yanı sıra Güneş Enerji Santralimizden (GES) şebekeye verilen enerji tutarında borçtan mahsup yapılmaktadır" denildi.



Düzenli ödeme yapılmasına rağmen özellikle su depoların elektriğinin kesilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığı belirtilen açıklamada, "VEDAŞ'ın bu uygulaması halkımızın en temel hakkı olan temiz su hizmeti alma hakkının kesintiye uğramasına ve halkımızın mağduriyet yaşamasına sebebiyet vermektedir. Öte yandan elektrik kesintisi yüzünden hastaneler ve itfaiye gibi kritik hizmet yürüten birimlerinde su sıkıntısı yaşamasına sebebiyet vermektedir. Şuan itibariyle su depolarımızın ve belediye hizmet binalarımızın elektrikleri kesilmiş durumdadır. Bu hukuksuz uygulama neticesinde halkımız mağdur edilmektedir. Su depolarına jeneratörlerle enerji vererek mağduriyeti en aza indirmeye çalışırken konuyla ilgili gerekli hukuki girişimleri de başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA