Tatvan Belediyesinden temizlik çalışamaları Tatvan Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı.

Tatvan Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Temizlik ve Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile İtfaiye müdürlüklerine bağlı ekipler, yol, kaldırım ve kanallarda temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, havaların ısınmaya başlamasıyla cadde ve sokaklarda çalışma başlattıklarını söyledi.

Koronavirüs salgının yaşandığı süreçte temizliğin önemli olduğunu vurgulayan Geylani, şunları kaydetti:

"Salgına karşı alınan tedbirler kapsamındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Halkımızdan isteğimiz temizlik konusunda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin. Unutmayalım ki temizlik kirletmemekle başlar."

Kaynak: AA