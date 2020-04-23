Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma - Haberler
Tatvan Belediyesi, Şirinevler, Bitlis, Tatvan, Güncel, Haber

Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle hummalı bir çalışma gerçekleştirerek, ilçe merkezini adeta şantiye alanına çevirdi.

23.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:25
Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle hummalı bir çalışma gerçekleştirerek, ilçe merkezini adeta şantiye alanına çevirdi.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Şirinevler, Karşıyaka, Bahçelievler, Fatih, Dumlupınar ve Sosyal mahallelerinin tamamı ile Hidayet ve Aydınlar mahallelerinin tamamlanan kısımları ve Kültür, Kale, Esentepe mahallelerinin eksik kalan kısımlarında yol yapım çalışmalarına başladı. Bahar mevsimine yoğun bir çalışma ile giren Tatvan Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 300 bin metrekare kilitli parke taşı yol yapım çalışması ihalesi yaparak 11 mahallede çalışmalara başladı. 11 mahallede başlayan yol yapım çalışmaları ile birlikte Tatvan adeta şantiye alanına dönerken, altyapısı tamamlanan diğer mahallelerde de yollar hızlı bir şekilde yenilenecek.

İlçe genelinde vatandaşların daha rahat koşullarda yaşam sürdürmeleri için bahar mevsiminin gelmesiyle yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Tatvan Belediyesi olarak ilçe genelinde çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Gerek altyapı, gerek temizlik, gerek su ve kanalizasyon çalışmaları, gerekse Fen İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere ilçemizin altyapısı yenileniyor. Bu yüzden de çalışma olan mahallelerimizde yolların yenilenmesi gerekiyordu. 2019 yılı içerisinde 120 bin metrekare sathi kaplama, 90 bin metrekare de kilitli parke taşı yol yenileme çalışması gerçekleştirmiştik. 2020 yılı için ise altyapısı tamamlanan ve geçtiğimiz yıl eksik kalan 11 mahallemizde kilitli parke yol yapım çalışmalarına başladık. Bu mahallelerimizin dışında altyapısına başlayacağımız mahallelerimizde de çalışmalarımızı peyderpey devam ettireceğiz. Halkımızın içi rahat olsun, Tatvan mücavir alanı içerisinde bulunan ve altyapısı tamamlanan bütün mahallelerimizin yollarını yenileyeceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Aslı Enver Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Lionel Messi Loris Karius Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Donald Trump
Şu an buradasınız: Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 12:02:32. #1.15#
title