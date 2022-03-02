Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında bowling turnuvası düzenleneceği bildirildi.

TATVAN, BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında bowling turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Sosyal belediyecilik alanında bölgenin önde gelen belediyesi olan Tatvan Belediyesi, kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra spor dalında da etkinlikler düzenliyor. Tatvan Yaşam AVM yönetimi ile ortaklaşa düzenlenen bowling turnuvası için 16 yaş ve üzeri vatandaşların başvuru yapabileceği belirtildi. Bowling turnuvasına katılacak yarışmacıların 2 Mart Çarşamba günü saat 20.00'ye kadar Tatvan Yaşam AVM Bowling Kafe'de kayıt yaptırmaları gerektiği kaydedildi. - BİTLİS

Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası

Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası

Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası

Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası

Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası

Tatvan Belediyesinden bowling turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor

Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title