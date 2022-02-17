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Tatvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

AA, Servet Taşdemir - Güncel
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Tatvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Tatvan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tatvan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Hizmet-İş Sendikası Tatvan Şube Başkanı Ayhan Uygun arasında imza töreni düzenlendi. Geylani, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Uygun da 59 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını belirterek, desteklerinden dolayı Geylani'ye teşekkür etti.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Mehmet Emin Geylani, Hizmet İş Sendikası, Güncel, Haberler

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