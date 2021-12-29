Tatvan Belediyesi ücretsiz çorba dağıtımı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan Belediyesi ücretsiz çorba dağıtımı yaptı

Tatvan Belediyesi ücretsiz çorba dağıtımı yaptı
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Tatvan Belediyesi, "Çorbalar Bizden" projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Tatvan Belediyesi, "Çorbalar Bizden" projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Soğuk havanın hüküm sürdüğü ilçede vatandaşların içini ısıtacak uygulama kış mevsimi boyunca devam edecek.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak vatandaşlara layıkıyla hizmet etmek için çalıştıklarını ve projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Önceki yıl kış ayında sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde iki farklı projeyi hayata geçirdiklerini belirten Geylani, "Birisi 'Kimse Üşümesin' diğeri ise 'Çorbalar Bizden' projeleriydi. Bu sene kış aylarının gelmesiyle tekrardan bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Mobil çorba aracımız sabah saat 9: 30 ile 13: 00 saatleri arasında Rahva bölgesindeki Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi girişinde hizmet edecek. Saat 13: 30 ile 17: 00 arasında ise belediyemize ait Yaşam Alışveriş Merkezi önünde hizmet verecek." diye konuştu.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title