Tatvan Belediyesi tarafından Van Gölü'nde balçık ve çamur temizliği yapılıyor
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Tatvan Belediyesi tarafından Van Gölü'nde balçık ve çamur temizliği yapılıyor

Tatvan Belediyesi tarafından Van Gölü'nde balçık ve çamur temizliği yapılıyor
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerince Van Gölü sahilinde balçık ve çamur temizliği yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerince Van Gölü sahilinde balçık ve çamur temizliği yapıldı.

Sahil bandında yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, aralıklarla temizlenen ancak zamanla yine kirlenen kıyı şeridinde temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Geylani, dalgalardan dolayı sahilde biriken kirliliği iş makineleri yardımıyla temizlenmeye çalıştıklarını belirtti.

Van Gölü'nün herkes için değerli olduğunu vurgulayan Geylani, "Bu değerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Asıl temizlik kirletmemekle mümkündür. Van Gölü çöplük değil her vatandaşın sahip çıkması gereken bir değerdir. Belediye olarak ekiplerimiz aralıklarla sahil şeridinde temizlik çalışması yürütüyor. Aynı zamanda günlük olarak ilçe genelinde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin tüm mahallelerinde kanal, kanalet, kaldırım ve yol temizliği çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bugün yine ekiplerimiz buradaki sahil bandında temizlik çalışması yapıyor. Halkımızdan isteğimiz çöplerini çöp kutularına atmalarıdır." diye konuştu.

Tatvan Belediyesi tarafından Van Gölü'nde balçık ve çamur temizliği yapılıyor
Tatvan Belediyesi tarafından Van Gölü'nde balçık ve çamur temizliği yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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