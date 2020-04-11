Tatvan Belediyesi siperlik üretimine başladı Tatvan'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında yüz koruyucu siperlik üretimine başladı.

Tatvan'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında yüz koruyucu siperlik üretimine başladı.

Tatvan Belediyesi Spor Kulübü ile Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle üretim yapan başlayan gönüllü spor eğitmenleri ve Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi çalışanları, ilk etapta 5 bin siperlik üretmeyi hedefliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, üretilecek olan maskelerin tamamının ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

İlk etapta 5 bin tane üretilmesi planlanan siperliklere ihtiyaç duyulması durumunda malzeme tedariki yaparak üretimi sürdüreceklerini belirten Geylani, "Koronavirüsle mücadele kapsamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda, daha öncesinde gönüllü hocalarımız belediye ek hizmet binamızda bez maske üretimi gerçekleştirmişti. Ardından evlerde devam eden üretimlerde elde edilen maskeler, kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, belediyemiz personelleri ve esnaflarımıza ücretsiz olarak dağıtıldı. Şimdi de siperlik üretimine başladık. Siperlikler kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, belediye personelleri ve gerekli yerlere ücretsiz dağıtılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA