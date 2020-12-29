Son dakika haber | Tatvan Belediyesi personeline Kovid-19 testi yapıldı
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Son dakika haber | Tatvan Belediyesi personeline Kovid-19 testi yapıldı

29.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:03

Son dakika haberlerine göre Tatvan Belediyesi personeline, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yaptırıldı.

Tatvan Belediyesi personeline, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yaptırıldı.

Belediye hizmet binasında ve sahada çalışan tüm personele test yaptıran belediye, ilçede salgının önüne geçmek için çalışmalarını yürütüyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tüm çalışanlara Kovid-19 testi yaptırdıklarını belirterek, "Tatvan Sağlık Müdürlüğümüzden test için talepte bulunduk. Personelimizin tümü teste katıldı. Personelimiz, vatandaşlarımız ile temas kurma ihtimali olduğu için yayılmanın önüne bu şekilde geçebiliriz." dedi.

Son dakika haber | Tatvan Belediyesi personeline Kovid-19 testi yapıldı
Son dakika haber | Tatvan Belediyesi personeline Kovid-19 testi yapıldı
Son dakika haber | Tatvan Belediyesi personeline Kovid-19 testi yapıldı
Son dakika haber | Tatvan Belediyesi personeline Kovid-19 testi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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