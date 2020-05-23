Tatvan Belediyesi'nin ramazan ayı yardımları Tatvan Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca toplam 90 bin kişilik sıcak yemek, 5 bin gıda yardımı kolisi, 90 bin ekmek ve 100 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Tatvan Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca toplam 90 bin kişilik sıcak yemek, 5 bin gıda yardımı kolisi, 90 bin ekmek ve 100 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, ramazan ayında vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

"Evinden çıkamayan, hasta, ihtiyaç sahibi, yemek yapamayan, yalnız kalan tüm vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıttık." diyen Geylani, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca devam eden sıcak yemek dağıtımı kapsamında günlük 3 bin kişilik sıcak yemek dağıttık. Sıcak yemeklerin hazırlanması ve dağıtımı Türk Kızılayı Tatvan Şubesi ile birlikte gerçekleştirildi. Virüsten dolayı çalışamayan, mağdur olan vatandaşlarımız için de gıda kolisi yardımı gerçekleştirdik. Toplamda 5 binin üzerinde gıda kolisi yardımı gerçekleştirmiş olduk. Virüs tedbirleri kapsamında ise 100 bin civarında bez maske üretip, esnaf ve vatandaşlar ile kurumlara dağıttık. Günlük 3 bin ekmek dağıtımımız devam ediyor. "

Geylani, Tatvan Belediyesi olarak bu süreci en az hasarla ve en iyi şekilde atlatmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyerek, "Tüm hemşerilerimiz ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA