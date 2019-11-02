Tatvan Belediyesi'nden öğrencilere okul kıyafeti desteği

02.11.2019 15:17

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi 160 öğrenciye okul kıyafeti yardımı yapıldı.



Tatvan Belediyesi tarafından okul yöneticileri ile birlikte belirlenen öğrencilere okul kıyafeti desteği verildi. Belirlenen öğrencilerin okullarına gidilerek elden teslim edilen kıyafetler öğrencilerin yüzünü güldürdü. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sosyal belediyeciliğin en önemli özelliği bu tür desteklerde bulunmanın olduğunu söyledi. Geleceğin teminatı olan öğrencilere eğitimin önemini vurgulayan Başkan Geylani, "Sizler bizim umudumuz, geleceğimizsiniz. Belediye olarak yaptığımız tüm çalışmalar siz çocukların yarınları içindir. Tatvan'daki çocuklarımızın iyi bir seviyede eğitim alması ve daha yaşanır bir ilçede yaşaması ve topluma daha iyi motive olarak gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapacağız" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA