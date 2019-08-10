Tatvan Belediyesi'nde Alo 153 Ak masa hattı kuruldu

10.08.2019 17:40

Bitlis (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi'nce halkın istek, şikayet ve önerilerini daha hızlı çözmek amacıyla 7 gün 24 saat aktif bir şekilde çalışacak 'Alo 153 Ak Masa' hattını faaliyete koydu.

Tatvan Belediyesi, vatandaşların hizmete daha çabuk ulaşması için Alo 153 Ak Masa hattını kurdu. Vatandaşların 7 gün 24 saat karşılık bulabileceği Ak Masa iletişim hattıyla ilçede yaşanan olumsuzlukların daha kısa sürede giderilmesi hedefleniyor. Alo 153 Ak Masa hattını arama durumunda işleyecek süreç hakkında açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Vatandaşlarımızın belediyemizin tüm birimleriyle ilgili şikayet ve öneri ve taleplerini tek bir hatta buluşturmak adına böyle bir çalışma başlattık. Artık belediyemize gelen bütün telefonlar tek bir ortamda toplanıp, ilgili şikayet ve öneri ve talebi konusunda koordinasyon sağlanacak. İlk olarak vatandaştan gelen telefonla sorun ve talep dinlendikten sonra problem ve kaynağı tespit edilip kayıt altına alınacak. Hemen ardından anlık olarak kayıt altına alınan problem ile ilgilenen müdürlüğe iletilmesiyle başvuruyu alan müdürlüğün çözüm üretme süreci başlayacak. Müdürlüğün onaylanan çözümü vatandaş ile görüşmesi ile tespit edilen problem hakkında çözüm süreci başlanacak. Çözüm Sürecinin başlamasından itibaren vatandaş ile sürekli irtibat halinde olunacak" dedi.

"Vatandaş ile belediye arasındaki engelleri kaldırıyoruz"

Vatandaşların beyaz masaya ulaşabilmek için, Tatvan şehir merkezi ve köylerinden yapacakları aramalarda Alo 153 hattını arayabilecekleri ifade eden Başkan Geylani, "Belediyemize bağlı olarak yeni bir oluşum kurarak kurumsallaşma adına yeni bir adım daha attık. Artık vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerileri için 'Alo 153 Ak Masa' hattından telefonla ulaşabilecekleri bir oluşumu devreye soktuk. Alo 153 çağrı merkezi vatandaşın talep ve önerilerini eş zamanlı olarak ilgili birimlere iletilerek sorunların hızlıca çözülmesine katkı sunmaktadır. Tek numara ve 7/24 hizmet ile her türlü acil durumlarda hizmet sunacaktır. Uygulama kapsamında vatandaşların talepleri kaydedilerek kapalı sistemde muhafaza edilecektedir. Böylece kronik şikayetlerin tespitinin yapılması ve çözümleme sürecini hızlandırılması sağlanacaktır. Bunun dışında yapılacak anket çalışmaları ile bölgesel olarak yaşanan sorunların tespitinin ve analizi yapılarak ilgili müdürlüğe iletilecektir. Böylece sorunların vatandaş aramadan çözümlenmesi sağlanacaktır. Belediyemize ait Web sitesine Canlı Destek hattı kurularak interaktif çözümler sunulacak. Tatvan'ımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA