Tatvan Belediyesi köy okuluna kütüphane kurdu

09.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:10

Tatvan Belediyesi tarafından Kıyıdüzü Köyü İlkokulu'na kütüphane kuruldu.

Öğrenciler, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye kitap için mektup yazdı. Geylani de köy okuluna kütüphane kurarak kitap hediye etti.

Öğrencilerin mektubundan çok etkilendiğini ifade eden Geylani, şöyle dedi:

"Bana gelen mektuplarda, kütüphanelerine kitap ihtiyacı olduğunu bu sebepten hiç kitap okuyamadıklarını yazıp ve kitap isteğinde bulunmuşlardı. Bu güzel davranışlarından dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel ve birbirinden değerli mektuplara kayıtsız kalamazdık ve kitap hediye etmekle kalmadık okulumuza kütüphane yaptırdık. Biz okumaya her zaman önem veriyoruz. Çünkü öğrencilerimiz okudukça, öğrendikçe ve öğrettikçe bu ülke daha iyi seviyelere gelir. "

Kaynak: AA