Tatvan Belediyesi karla mücadele çalışmalarına başladı
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Tatvan Belediyesi karla mücadele çalışmalarına başladı

23.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:07
Tatvan Belediyesi karla mücadele çalışmalarına başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kardan dolayı vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için karla mücadele çalışması başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kardan dolayı vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için karla mücadele çalışması başlatıldı.

İlçede dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Tatvan Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kardan dolayı olumsuzlukların yaşanmaması için daha önceden çalışma programı yaptıklarını belirtti.

İlçede olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin alanda çalışma yürüttüğünü belirten Geylani, "Karla mücadele çalışması 22 mahallemizde aynı anda yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde 28 iş makinesi ve 70 personelimiz ile birlikte başlatılan çalışmalar kış boyunca devam edecek. İş makineleriyle cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması devam ederken, diğer ekiplerimiz de kaldırımları temizliyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu çalışmaları başarılı bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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