Tatvan Belediyesi karla kaplı cadde ve sokakları temizliyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Dünden bu yana devam eder kar, ilçe merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Belediye karla mücadele ekipleri, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yol ve kaldırımlardaki karları temizledi.

Fen İşleri Müdürü Mimar Mesut Kaplan, gazetecilere, yaya ve sürücülerin sorun yaşamaması için ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Kar yağışının devam ettiğini belirten Kaplan, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 26 iş makinesi ve 83 personelin karla mücadele çalışmasında yer aldığını kaydetti.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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