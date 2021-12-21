Tatvan Belediyesi karla kaplı cadde ve sokakları temizliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan Belediyesi karla kaplı cadde ve sokakları temizliyor

Tatvan Belediyesi karla kaplı cadde ve sokakları temizliyor
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Dünden bu yana devam eder kar, ilçe merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Belediye karla mücadele ekipleri, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yol ve kaldırımlardaki karları temizledi.

Fen İşleri Müdürü Mimar Mesut Kaplan, gazetecilere, yaya ve sürücülerin sorun yaşamaması için ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Kar yağışının devam ettiğini belirten Kaplan, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 26 iş makinesi ve 83 personelin karla mücadele çalışmasında yer aldığını kaydetti.

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

 Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

 Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title