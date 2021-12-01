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Tatvan Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Tatvan Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kültür, sosyal, eğitim ve spor faaliyetlerini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kültür, sosyal, eğitim ve spor faaliyetlerini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün imza programına katılan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere, işbirliği protokolüyle ilçedeki öğrencilere yönelik sosyal faaliyetler gerçekleştireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Geylani ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Akhan işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında Belediye Kültür ve Sosyal Müdürlüğü tarafından okullarda öğrencilere yönelik eğitim seminerleri, kurslar, sempozyumlar, bilgi yarışmaları, konservatuar faaliyetleri, spor ve sosyal etkinlikler gibi birçok alanda etkinlik gerçekleştirecek.

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AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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