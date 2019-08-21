Tatvan Belediyesi, fiziki tarama çalışmalarına başladı

21.08.2019 12:03

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından mahallelerdeki eksikliklerin belirlenmesi ve belirlenen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında fiziki tarama çalışması başlatıldı.

İlçede bulunan 22 mahallede gerçekleştirilecek olan "Fiziki Tarama Çalışmaları" kapsamında çalışmalar, ilk etapta ilçenin 6 mahallesinde başlatıldı. Başlatılan temizlik ve tadilat çalışmaları kapsamında ilçenin Karataş, Pınarbaşı, Hidayet, Aydınlar, Yeni ve Tuğ mahallelerinde 40 kişilik saha ekibiyle çalışma yürütülüyor. Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirleyerek anında müdahale eden 40 kişilik saha ekibi tarafından kanal, kanalet, yabani ot, kaldırım temizlikleri yapıldıktan sonra da yıkama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar esnasında mahallenin acil çözülmesi gereken sorunları ve uzun vadede yapılacaklar tespit ediliyor.

Başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Şu an ekiplerimiz 6 mahallede çalışmalara başladı. Yukarı mahallelerden merkeze doğru temizlik ve bakım çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalara ilk etapta 40 kişilik bir ekip ile başladık. Sayımızı arttırarak devam edeceğiz. Amacımız daha temiz ve yaşanılabilir bir Tatvan. Bu kapsamda Tatvan'ımızın her noktasına belediye olarak dokunacağız. Ekiplerimiz aralıksız bir şekilde koordineli olarak diğer mahallelerimize kaydırılacak. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyerek ilgili müdürlüklere ileten saha ekipleri; vatandaşın huzur, refah ve güven içerisinde yaşayabilmesi için mahalleyi adım adım gezerek tüm aksaklıkları belirliyor. Tüm cadde ve sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan sorunların giderilmeye başlandığı ve ilçedeki olumsuzlukların birebir gözlemlenerek ortadan kaldırıldığı 'Fiziki Tarama Çalışmaları' aralıksız bir şekilde bütün mahallelerde gerçekleştirilecek" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA