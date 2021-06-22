Tatvan Belediyesi çalışanlarının aşılanmasına başlandı
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Tatvan Belediyesi çalışanlarının aşılanmasına başlandı

Tatvan Belediyesi çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca başlatılan yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulaması kapsamında, Tatvan Belediyesi çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulaması kapsamında, Tatvan Belediyesi çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, salgın sürecinin bir an önce sona ermesi için aşı konusunda tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Geylani, şöyle konuştu:

"İki yıla yakın bir süredir mücadele ettiğimiz salgına karşı Tatvan Belediyesi olarak vatandaşlık görevimizi yerine getiriyor, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Belediyemizde çalışan işçi ve memur kardeşlerimiz aşılanmaya başladı. Normal hayata bir an önce dönmemiz için tüm vatandaşlarımızın aşı olma konusunda hassas ve istekli olmalarını rica ediyorum. Sağlık Bakanlığımıza ve tüm personele özellikle bu süreçte gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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