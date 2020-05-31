Tatvan Belediye Başkanı Geylani yapacakları çalışmaları tanıttı
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Tatvan Belediye Başkanı Geylani yapacakları çalışmaları tanıttı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılacak alt ve üst yapı çalışmalarını ilçedeki basın mensuplarına tanıttı.

Tatvan Belediye Başkanı Geylani yapacakları çalışmaları tanıttı
31.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:42

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılacak alt ve üst yapı çalışmalarını ilçedeki basın mensuplarına tanıttı.

Tatvan öğretmenevi bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Geylani, kentin en işlet caddesindeki çalışmayı 4 ayda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Çalışmaları 27 ekiple eş zamanlı yürüteceklerini söyleyen Geylani, "Projenin finansmanı İller Bankası üzerinden çekilen krediyle sağlanıyor. Yaklaşık maliyeti 180 milyon lirayı buluyor. Maliyetin tamamı Tatvan Belediyesi tarafından karşılanacak. Başlatacağımız çalışmanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilçeyi adeta şantiye alanına çevirdiklerini dile belirten Geylani, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde yüzde 22'si tamamlanan altyapıda bugün yüzde 60'a ulaşmış durumdayız. Karayolları tasarrufunda olan Cumhuriyet Caddesi bu yüzden biraz gecikti. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile gerekli protokolleri de yaptık. 1 Nisan'da başlaması gereken altyapı çalışması koronavirüs tedbirlerinden dolayı ertelendi. Toplamda 150 kilometre kanalizasyon ve 172 kilometre içme suyu, 10 kilometre yağmur suyu drenaj ve doğalgaz hatlarının çalışması yapılacak. Eş zamanlı çalışılacak mahallerde alt yapı bittikten sonra üst yapı çalışmalarına başlanacak."

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan, Fen İşleri Müdürü Servet Işık ve Proje Koordinatörü Levent Şeker katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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