Tatvan Belediye Başkanı Geylani kadınlara karanfil dağıttı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurum personeli ve çarşı merkezindeki kadınların gününü kutladı.

Belediye hizmet binasındaki birimleri ziyaret eden Geylani, kadın personellere karanfil dağıttı.

Ardından çarşı merkezindeki esnafla bir araya gelen Geylani, çalışan ve alışveriş yapan kadınlara karanfil dağıttı, günlerini kutladı.

Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünü yeni kurdukları genç belediye meclis üyeleriyle birlikte kutlamak istediklerini söyledi.

Kadına karşı şiddet olaylarına toplum olarak gerekli tavrı ortaya koymaları gerektiğini vurgulayan Geylani, "Bunu bilinçle, kültürle yapmamız gerekiyor. Gençlerimizi, çocuklarımızı iyi yönde geliştirmek için duyarlı olmalıyız. Türk toplumu kadına değer veren ve saygı gösteren bir toplumdur. Kadına karşı şiddet olaylarının olmamasını temenni ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir