Tatvan Belediye Başkanı Geylani'den, Kaymakam Erdemir'e ziyaret
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir'i ziyaret etti.
06.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:08
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir'i ziyaret etti.
Başkan Geylani'yi makamında ağırlayan Kaymakam Erdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Geylani ise Erdemir'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, birlikte Tatvan'a güzel hizmetler kazandıracaklarını söyledi.
Kaynak: AA