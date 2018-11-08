Tatso ve Kosgeb Arasında "İşbirliği" Protokolü

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Bitlis İl Müdürlüğü arasında "işbirliği" protokolü imzalandı.

Vatandaşların KOSGEB ile alakalı iş ve işlemlerinin hızlandırılması ve vatandaşlar açısından takibinin kolaylaştırılması amacıyla TATSO ve KOSGEB arasında protokol imzalandı. KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen protokol sayesinde bundan sonra KOSGEB ile ilgili bazı iş ve işlemler, KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğüne gitmeye gerek kalmadan TATSO'da gerçekleştirilebilecek.

Düzenlenen işbirliği protokolü imza töreninde açıklamada bulunan KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, protokolün önemine vurgu yaparak hayırlı olmasını diledi. İmzalanan protokol kapsamında KOSGEB ile alakalı bazı iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi konusunda Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının yetkilendirildiğini ifade eden Kaya, "İmzalamış olduğumuz bu protokolümüzün amacı; Bitlis ve ilçelerindeki işletmelere verilecek olan KOSGEB hizmet ve desteklerinin yaygın, etkin ve koordinasyon içinde sunulmasını sağlamaktır. Bu anlamda; Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile oda bünyesinde KOSGEB Temsilcilik Ofisi kurulması konusunda işbirliği protokolü imzalandık. Protokol ile birlikte esnaflara desteklerin duyurulması, KOSGEB'in rehberlik hizmetleri, esnafların bilgilendirilmesi, destek işlemleri ve başvuruşların son durumları hakkında bilgi edinilmesi, KOBİ beyannamelerinin son durumları ve güncellemeleri gibi bazı konularda Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının belirlediği bir personele yetki verdik. Bu konularda artık Tatvan'da işletme sahipleri ve esnaflar Bitlis'e kadar gelmek zorunda kalmayacaklar. Bu konuda, bütün donanım ve destekleri sağlayan oda yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni bir hizmete daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin ise, protokolün hayırlı olmasını diledi. TATSO olarak her zaman yeniliklere açık bir oda olduklarını ifade eden Şahin, "TATSO olarak her zaman yeniliklere açık bir oda olduk. Bugün imzaladığımız protokol ile de hizmet ve yeniliklerimize bir yenisini daha eklemiş olduk. Bu kapsamında odamız bünyesinde oluşturacağımız KOSGEB Temsilcilik Ofisi sayesinde artık gerek üyelerimiz ve gerekse yeni genç girişimci adayları, Bitlis'e kadar gitmek zorunda kalmayacaklar. Odamızın yetkili kılındığı, KOSGEB ile alakalı tüm iş ve işlemlerini odamız aracılığıyla hızlı bir şekilde tamamlayabilecek ve aynı zamanda takibini sağlayabileceklerdir. Bu manada önemli bir hizmete daha imza attığımıza inanıyorum. Bu vesile ile bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, TATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin ve KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya'nın katılımıyla TATSO ve KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. - BİTLİS