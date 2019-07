TATSO'dan tanıtım seferberliği

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından Bitlis ve ilçelerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan tanıtım seferberliği büyüyerek devam ediyor.

Kaymakamlık, belediye ve STK'larla işbirliği içinde yürütülen tanıtım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Başlatılan seferberlik kapsamında sosyal medya kullanıcıları #MerhabaBitlis, #MerhabaTatvan, #MerhabaAhlat, #MerhabaAdilcevaz, #MerhabaHizan, #MerhabaMutki ve #MerhabaGüroymak etiketleriyle yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek sunuyor. Yaklaşık bir haftadır devam eden kampanya sayesinde sosyal medyada binlerce Bitlis ve ilçelerinin bir birinden güzel fotoğrafı paylaşıldı. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında paylaşılan Bitlis ve ilçelerinin fotoğrafları büyük beğeni topluyor. Her geçen gün büyüyerek devam eden kampanyanın kalıcı hale getirilerek, Bitlis ve ilçelerinin tanıtımına destek sunulması amaçlanmıyor.

Gerçekleştirilen kampanya ile ilgili değerlendirmede bulunan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, kampanyanın hedeflenen amaç doğrultusunda emin adımlarla devam ettiğini söyledi. Kampanyanın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü kaydeden Adabağ, "Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz ve ilçelerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatmış olduğumuz tanıtım seferberliğinin final bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Kampanya sayesinde hep birlikte kısa sürede dikkatleri ilimiz ve ilçelerimizdeki güzelliklere çekmeyi başardık. Sizlerin de destek ve katkılarıyla nihayete eren bu kampanyamız bizlere içinde yaşadığımız ancak, bazen hayatın telaşıyla unuttuğumuz güzellikleri bir kez daha hatırlama imkanı sundu" dedi.

"İlimiz; ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle ve en önemlisi insanıyla adeta bir güzellik abidesi konumundadır. Bunun kıymetini bilmemiz gerekir" diyen Bilal Adabağ, "Tanıtım seferberliği süresince şehrimizin paylaşmış olduğunuz her bir fotoğraf karesinde aslında bu şehre ne kadar aşık olduğumuzu bir kez daha hissettik. Bu kadar doğal güzelliği, tarihi eseri ve güzel insanı bağrında barındıran bir şehir ancak güzelliklerle anılmalıydı ve bizlerde bugün sizlerin destekleriyle bunu gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Kampanya boyunca ilimiz başta olmak üzere her gün bir ilçemizin güzelliğine merhaba dedik. Bu şehre gönül verenler olarak her gün başka bir ilçemizin merhabasında buluştuk. Paylaşılan her bir fotoğraf karesi sosyal medyada yalnız kalmadığı gibi, birçok paylaşım, yorum ve beğeni aldı. Tüm bunlarda şehrimizin güzelliklerini bir kez daha geniş kitlelere ulaştırmamıza imkan sundu. Ayrıca; bu seferberlikte bu şehre aşık ne kadar çok insan olduğunu gördük, bu da bizleri daha da çok mutlu etti. Bizler bugün günlerden #MerhabaBitlis, #MerhabaTatvan, #MerhabaAhlat, #MerhabaAdilcevaz, #MerhabaHizan, #MerhabaMutki ve #MerhabaGüroymak diyerek kampanyayı başlattık. Bundan sonra da her güne bir merhaba sığdırmak ise sizlerin elinde. Çünkü; güzellikler paylaştıkça çoğalır. Bizlerde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yine aynı etiketlerle paylaşımlarımıza devam edelim. Bu duygu ve düşüncelerle; paylaşılan yeni güzelliklerde buluşmak temennisiyle diyor; kampanyaya ilk günden son güne kadar destek ve katkı sunan tüm hemşehrilerimize, belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza, STK'larımıza, fotoğraflarından faydalanmış olduğumuz fotoğraf sanatçılarımıza, gazetecilerimize, bu şehre gönül vermiş tüm kardeşlerimize ve ayrıca bu organizasyonu yöneten ve koordine eden Hakan Okay kardeşimize emeklerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

