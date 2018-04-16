Tatso'dan Başkan Çoban'a Ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, yönetimi ile birlikte Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Çoban, 7 meslek grubunun tamamını kazanarak yeniden güven tazeleyen Adabağ ve üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TATSO Başkanı Adabağ ve yönetim ekibi, Ahlat ilçesindeki ziyaretler kapsamında Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül'e iade-i ziyarette bulundu.

Ardından Polis Haftası dolayısıyla Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Yaban ve polis memurlarının haftasını kutlayan TATSO ekibi, daha sonra ilçedeki ziyaretlerine devam ettiler. - BİTLİS