Tatso Başkanı Adabağ'dan "Malazgirt Kutlamaları" Değerlendirmesi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, kutlamalarına bu yıl Ahlat ilçesinden başlanan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinlikleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Malazgirt Zaferi etkinliklerine bu yıl Ahlat ilçesinin de dahil edilmesinin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken TATSO Başkanı Adabağ, Malazgirt ve Ahlat ilçelerinde bölge adına oldukça önemli bir organizasyona imza atıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Başkan Erdoğan'ın Ahlat ilçesinde "Cumhurbaşkanlığı Köşkü" yapılacağı müjdesini de değerlendiren TATSO Başkanı Adabağ, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün Ahlat ilçesine ve bölgeye ayrı bir prestij kazandıracağını vurguladı. Düzenlenen etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Adabağ, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerek odamıza bağlı Ahlat ilçemizde ve gerekse Malazgirt ilçemizde 1071 ruhuna yaraşır, takdire şayan bir organizasyona imza atılmıştır. Cumhurbaşkanımız ve diğer devlet büyüklerimizin katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programıyla da adeta ülkemiz üzerinde oyun tezgahlama planları içerisinde olan şer güçlerine gerekli mesaj verilmiş oldu. Ayrıca; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini bir kez daha milletçe ortaya koymuş olduk. Bölgemiz için oldukça önemli bir organizasyon olan bu organizasyon ile hem ilimizin hem de bölgemizin tanıtılmasına da katkı sunulmuş oldu. Etkinliklerin bu yıl ilk defa Sultan Alparslan'ın otak kurduğu Ahlat ilçemizden başlatılmasını da yerinde bir karar olmuştur. Bu açıdan da bu tür organizasyonları oldukça önemli buluyor, sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah bu tür organizasyonların devamı sağlanarak hem milletçe kenetlenmemize vesile olacak hem de bölgemizin hak ettiği konuma gelmesine öncülük edecektir. Bu vesile ile başta devlet büyüklerimiz olmak üzere, Ahlat Belediye Başkanımız Mümtaz Çoban'a, Ahlat Kaymakamımız Mustafa Akgül'e ve emeği geçen diğer herkese canı gönülden teşekkür ediyor, Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS