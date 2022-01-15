Tatlıtuğ çifti bir can daha kurtardı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le gittiği Bodrum'da, hayvan barınağını ziyaret etti. Barınaktan köpek sahiplenen çiftin hayvan sevgisi sosyal medyada da beğeni topladı. İşte detaylar…
BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Mutlu evlilikleri olan Kıvaç Tatlıtuğ ve Başak Dizer geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini açıkladılar. Anne-Baba olmaya hazırlanan çift geçtiğimiz gün Bodrum'daki hayvan barınağına ziyarete gittiler.
Hayvan sevgisi ile tanınan çift,"Bu yavrumuaz da artık bizimle. Bu sahiplendiğimiz 5. canımız oldu. Sen de bir can kurtar" notuyla sosyal hesabından barınaktan beşinci köpek sahiplendiğini duyurdu.