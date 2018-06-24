Sandık Başına Gelen İbrahim Tatlıses: Ben Gönüllerin Vekiliyim

Türkücü İbrahim Tatlıses, İzmir'in Narlıdere ilçesinde oyunu kullandı. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Tatlıses, "Gönül isterdi ki burada, AK Parti milletvekili adayı olarak bulunalım, ancak nasip değilmiş. Ben gönüllerin vekiliyim" dedi.

OY KULLANMA KABİNİNE ASİSTANIYLA GİRDİ

Türkücü İbrahim Tatlıses, Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi'ndeki 1116 No'lu sandıkta, oyunu kullandı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Tatlıses, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan İbrahim Tatlıses, oy kullanma kabinine, asistanı Şule Çınlama ile birlikte girdi.

"BEN GÖNÜLLERİN VEKİLİYİM"

Sandık görevlileriyle birlikte fotoğraf da çektiren Tatlıses, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gönül isterdi ki burada Ak Parti milletvekili adayı olarak bulunayım, ama olsun, ben gönüllerin vekiliyim. Gönüllerdeki vekillik bana yetiyor. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun, Allah kimseyi şaşırtmasın" dedi.

Tatlıses, yaptığı açıklamanın ardından okuldan ayrıldı.

İbrahim Tatlıses böyle oy kullandı;