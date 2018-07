Tatlıoğlu'ndan Borsa'ya Teşekkür Ziyareti…

Başkan Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı 'ya, haziran ayında Bursa Osmangazi'de açılan Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Merkez Otağının açılışında yaptıkları katkı ve desteklerden dolayı nezaket ziyaretinde bulundu.

"Vatanı, milleti, bayrağı seven herkesle omuz omuza, bu ülke adına çalışmak için bu birlik ve federasyonu kurduk" diyen Tatlıoğlu, katkılarından dolayı Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ve Meclis Üyelerine teşekkür etti. Başkan Tatlıoğlu, her boydan, her bölgeden, her düşünceden Oğuz Boyları Yörük Türkmen Beylerinin ve Bacı Beylerinin oluşturduğu Türkiye Yörük Türkmen Birliğinin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Bursa Ticaret Borsası olarak, özünü unutmayan, kültürüne sahip çıkan her organizasyona ve projeye destek verdiklerini belirten BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Özer Matlı, bu güzel değerlerin gün yüzene çıkarılarak tekrardan hatırlatılmasına vesile oldukları için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.