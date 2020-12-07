Tatlıoğlu: "Doğru bilgilendirmek doğru siyaset yapmanın önemli bir parçasıdır"
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Tatlıoğlu: "Doğru bilgilendirmek doğru siyaset yapmanın önemli bir parçasıdır"

07.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:16

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun konuşması TBMM - İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun konuşması TBMM - İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu. (1)

Tatlıoğlu: 'Doğru bilgilendirmek doğru siyaset yapmanın önemli bir parçasıdır'
Tatlıoğlu: 'Doğru bilgilendirmek doğru siyaset yapmanın önemli bir parçasıdır'
Tatlıoğlu: 'Doğru bilgilendirmek doğru siyaset yapmanın önemli bir parçasıdır'
Tatlıoğlu: 'Doğru bilgilendirmek doğru siyaset yapmanın önemli bir parçasıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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