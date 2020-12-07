Tatlıoğlu: "Doğru bilgilendirmek doğru siyaset yapmanın önemli bir parçasıdır"

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun konuşması TBMM - İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu.