Tatlıcılarda Bayram Telaşı

Diyarbakır'dan dünyaya yayılan lezzet olarak bilinen kadadıfçılarda yoğun bayram mesaisi sürüyor. Tatlıcılar, vatandaşlara bayram için burma kadayıf sunmak için günler öncesinden başladıkları yoğun mesaiye devam ediyor.

Bayram telaşına giren kadayıfçılar müşterilerini memnun etmek için 24 saat esasına göre çalışıyor. Diyarbakır ve Ankara'da vatandaşlara tatlı hizmeti veren Kadayıfçı Sıtkı Usta imalathaneleri de günlerdir gece gündüz çalışıyor.

"Üç kuşaktan bu yana hizmet veriyor"

Diyarbakır'a üç kuşaktan bu yana hizmet etmenin gururunu yaşadığını dile getiren ve bayramda esnafın yüzünün güldüğünü belirten Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta olarak nam yapan Sıtkı Altunbay, "Kurban Bayramı bereketiyle geldi esnafın yüzü güldü. Bayram nedeniyle herkesin olduğu gibi bizlerinde siparişleri arttı. Sadece Diyarbakır değil, Ankara'da kurduğumuz şubeden ve Türkiye'nin bir çok noktasından bunun yanı sıra da TBMM ve bir çok kurumdan siparişlerimizi aldık ve en güzel şekilde hazırlamaya koyulduk. Ürünlerimizi en güzel şekilde hazırlayıp ambalajlayıp ve göndereceğiz. Özel ambalajlarımız sayesinde hazırladığımız tatlılarımız tazeliğini ve tadını bozmadan daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü kılarak ilk günkü tazeliğini koruyarak müsterilerimize ulaştırıyoruz. Bu yüzden Diyarbakır'a Ankara'ya hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Adeta zamanla yarışıyor

Zamanla yarıştıklarını da dile getiren Sıtkı Altunbay, "Bayramın yaklaştığı şu günlerde çok şükür işlerimiz her zamanki gibi çok iyi. Müşterilerimiz bizleri tercih ediyor. Zamanla yarışıyoruz, asla kaliteden ödün vermeyiz onun için çok tercih ediliyoruz. İlgilerinden dolayı müşterilerimze çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Bir çok yabancı ülkeden sipariş veriliyor

Yabancı ülkelerden de sipariş geldiğini anlatan Altunbay, "Cumhurbaşkanımıza da buradan özel tatlı gönderiyoruz. Yabancı ülkelere ve Türkiye'nin çeşitli illerine de gönderiyoruz. Siyasilerimizden, özellikle TBMM'den çok sipariş alıyoruz ve muhafaza ederek gönderiyoruz. Özel muhafazalarımız var. Kaliteli ürünleri müşterilerimize sunmak başlıca prensiplerimizin başından gelmektedir" şeklinde konuştu.

Pancar şekerinden yapılıyorlar

Tüm tatlı çeşitlerinin pancar şekerinden yapıldığını da belirten Altunbay, "İsteyen istediği yere götürüp tahlil yapabilir. Bizim için müşteri memnuniyeti önemlidir. Bizim ürünlerimizde glikoz şurup ve yabancı her hangi katkı maddesi kullanılmamaktadır. 35 çeşit tatlı işyerimizde bulunmaktadır. Diyarbakır'da 6 şubemiz var tüm şubelerimiz ve personellerimizle halkımıza hizmet için büyük çaba sarfediyoruz. Kadayıf künefe, baklava ve dondurma ürünlerimizde kullandığımız tüm malzemelerimiz kalitelidir. Bize verilen, devredilen bayrağı en iyi ve en kaliteli şekilde zirvede tutuyoruz. İddialıyız, kalite hiçbir zaman tesadüf değildir.

Kaliteye hep bilinçli çabalar sonucu ulaşılır" dedi.

"Derdimiz para değil, halkımıza kaliteli hizmet"

Patentli ve tescilli bir marka olan Kadayıfçı Sıtkı Usta Kadayıfçılarının tek dertlerinin halka en iyi hizmet olduğunuzda sözlerine ekleyen Altunbay, "Tüm ürünlerimiz doğaldır. Onun için kaliteli müşterilerimiz bizleri tercih ediyor. Biz de güven duymadığımız kimseye şube vermedik. Derdimiz para değil, biz hizmet için müşteri memnuniyet için varız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR