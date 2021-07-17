Tatlıcılarda bayram mesaisi başladı

Tatlıcılarda bayram mesaisi başladı Van'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatlıcılar ve pastanelerde yoğunluk yaşanırken, tezgahlar da süslendi.

Tatlıcılarda bayram mesaisi başladı

VAN - Van'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatlıcılar ve pastanelerde yoğunluk yaşanırken, tezgahlar da süslendi.

Van'da Kurban Bayramı sayılı günler kala, vatandaşların tatlı talebinin karşılamak isteyen pastane ve tatlı imalathaneleri, yoğun çaba gösteriyor. Bayrama sayılı günler kala başta baklava olmak üzere çeşitli tatlılar yapmak için çalışmalarını hızlandıran ustalar, siparişleri yetiştirebilmenin tatlı telaşını yaşıyor. Müşterilerinin istedikleri tatlıları bayrama yetiştirmek için gece gündüz çalışan tatlıcılar, imalathanelerde tatlı siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm önlemleri alan usta eller, hazırladıkları birbirinden lezzetli tatlıları, vatandaşların hizmetine sunuyor. 25 yıldır sektörde hizmet verdiğini ifade eden Elif Pastaneleri sahibi Cevdet Gümüştaş, iki yıldır korona virüs pandemisi nedeniyle tatlıya ilginin az olduğunu söyledi. Elif Pastaneleri olarak belli bir müşterilerinin olduğunu dile getiren Gümüştaş, "Şu anda korona virüsten önceki süreç kadar yoğun bir ilgi yok, bayram heyecanı yok. İnşallah hep birlikte önceki bayramların heyecanını yeniden yaşarız. Bunun için lütfen herkes aşı olsun" dedi.

Vatandaşların ekonomi olmasından dolayı en çok cevizli baklava tercih ettiğini belirten Gümüştaş, "Baklava deyince akla fıstıklı baklava gelir. Lezzet olarak herkes fıstıklı baklava almak ister ama ekonomik olmasından dolayı cevizli baklavalar daha çok tercih ediliyor. Bizler Ramazan Bayramında uyguladığımız fiyatları bu bayramda uyguluyoruz. Herhangi bir fiyat artışına gitmedik" ifadelerini kullandı.

Elif Pastaneleri bünyesinde 60 kişinin çalıştığını da sözlerine ekleyen Gümüştaş, "Hedefimiz bu istihdamı daha da yükseltmek. Şu an 4 şube ile hizmet veriyoruz. Önümüzdeki süreçte önce kendi ilimizde ihtiyaç olan noktalarda yeni şubeler açmayı hedefliyoruz. Daha sonra da çevre il ve ilçelerde de açmayı düşünüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle korona virüsün bir an evvel bitmesini Allah'tan niyaz ediyor, herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz