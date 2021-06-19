TATLICIDA DAVETSİZ MİSAFİR PANİĞİ
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TATLICIDA DAVETSİZ MİSAFİR PANİĞİ

TATLICIDA DAVETSİZ MİSAFİR PANİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de binanın havalandırma borusundan içeri giren karga, giriş kattaki tatlıcı dükkanının asma tavandan çıkınca iş yerindeki müşteri korku dolu anlar yaşadı.

ARNAVUTKÖY'de binanın havalandırma borusundan içeri giren karga, giriş kattaki tatlıcı dükkanının asma tavandan çıkınca iş yerindeki müşteri korku dolu anlar yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde tatlıcı dükkanı işleten Hamza Uzun, sabah iş yerini açtığında asma tavandan sesler geldiğini fark etti. Duyduğu sesler üzerine asma tavandaki spor ışıkları söken Hamza Uzun, tavanda bir karganın olduğunu gördü. İş yerinin bulunduğu binanın havalandırma boşluğundan içeriye düştüğünü ve iş yerinin asma tavanına kadar indiğini düşündüğü karganın dışarıya çıkması için uzun uğraşlar verdi. Ancak karga dışarı çıkmadı. Uzun, müşterisiyle ilgilenirken dışarı çıkan karga korkulu anlar yaşattı. Müşterisi bir anda şaşkına dönerken Uzun, kargayı dışarı çıkardı. Tatlıcı Hamza Uzun, 'O sırada bir müşterim geldi, onunla ilgilenirken karga bulunduğu yerden bir anda çıkarak üzerimize doğru uçmaya başladı. İlk anda kısa süreli bir panik yaşadık ancak çok şükür karga kazasız belasız bir şekilde dükkandan çıktı.' dedi.

TATLICIDA DAVETSİZ MİSAFİR PANİĞİ
TATLICIDA DAVETSİZ MİSAFİR PANİĞİ
TATLICIDA DAVETSİZ MİSAFİR PANİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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