Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu
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Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu

Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu olduDiyarbakır'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra dün sabaha karşı rahatsızlanan 96 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

30.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:45
Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu

Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu

'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra dün sabaha karşı rahatsızlanan 96 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır kent merkezinde farklı semtlerde oturan 96 kişi, dün sabaha karşı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Olayla ilgili 'nın talimatıyla araştırma yapan , rahatsızlanan kişilerin aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, iş yerinden alınan numunelerden çıkacak sonuç bekleniyor. Acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulanan 96 kişi de taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu
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