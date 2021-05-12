Tatlı ve şekerler yine tezgahtaki yerini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatlı ve şekerler yine tezgahtaki yerini aldı

Tatlı ve şekerler yine tezgahtaki yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te bayramlık baklavalar ve şekerler tezgahlardaki yerine bu yıl da aldı.

Bilecik'te bayramlık baklavalar ve şekerler tezgahlardaki yerine bu yıl da aldı.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen geleneklerinden vazgeçmedi. Bayram öncesi dışarı çıkıp alışverişini yapan, bayram şekerini alan Bilecikli vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sokakları doldurdu. Bilecik esnafı İlhan Öztürk vatandaşların geleneklerinden vazgeçmediğini söyledi. Kısıtlama olmasına rağmen vatandaşların dışarı çıkıp şekerini aldığını belirten Öztürk, "Vatandaşlarımız geleneklerinden vazgeçmeyip, bayramlık şekerlerini aldılar." dedi.

"Tatlı satışlarında düşüş yaşandı"

17 günlük tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan bayramı öncesi tatlı satışlarında ise azalma yaşandı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, bayram hazırlığı yapmak için tatlıcılara giderek alışveriş yaptı. Ancak, 17 günlük tam kapanma dönemine denk gelen bayram nedeniyle satışların geçen yıllara göre azaldığı belirtildi. - BİLECİK

Tatlı ve şekerler yine tezgahtaki yerini aldı
Tatlı ve şekerler yine tezgahtaki yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Kenan Doğulu Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tatlı ve şekerler yine tezgahtaki yerini aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:45:03. #1.15#

title