Tatlı ustası kadın annesinin mesleğini severek yapıyor Amasya'nın Suluova ilçesinde bir pastanede çalışan Sevim Bilgin, annesinden öğrendiği mesleğini 4 yıldır sürdürüyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir pastanede çalışan Sevim Bilgin, annesinden öğrendiği mesleğini 4 yıldır sürdürüyor.

Bilgin, annesinden öğrendiği baklava ve pasta üretimini titizlikle ve severek yaptığını söyledi.

Baklavanın Türk milleti için vazgeçilmez bir lezzet olduğunu ifade eden Bilgin, "Baklava özellikle ramazan ayı ile bayram ve özel günlerde çok rağbet görüyor, artan yoğun taleplere ise cevap verebilmek adına mesai yapıyoruz. Suluova ilçesinde faaliyet gösteren 10 pastane de her bayram öncesi ortalama 10-12 ton baklava üretiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA