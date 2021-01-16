Tatlı su balığı avcıları, Beyşehir Gölü'nde kısıtlamada da av mesaisinde
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Tatlı su balığı avcıları, Beyşehir Gölü'nde kısıtlamada da av mesaisinde

16.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:02
Tatlı su balığı avcıları, Beyşehir Gölü'nde kısıtlamada da av mesaisinde

Beyşehir Gölü'nde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalardan muaf olan, tatlı su balığı avcılığı yapan balıkçılar, hafta sonu mesailerine devam ediyor.

Beyşehir Gölü'nde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalardan muaf olan, tatlı su balığı avcılığı yapan balıkçılar, hafta sonu mesailerine devam ediyor.

Dün etkili olan kar yağışının ardından bugün "vira bismillah" diyerek göl açıklarında avlanmaya çıkan balıkçılar, yoğun mesai sarf ediyor.

Jandarma Burnu mevkisindeki limana ağını serdikten sonra dönüş yapan 61 yaşındaki balıkçı Ekrem Şengül, AA muhabirine, bölgeye çok az bir kar yağdığını, sabah saatlerinde ise karın erimesiyle av mesaisini sürdürdüklerini söyledi.

Kayığındaki eriyen kar sularını temizledikten sonra göl sularına açıldığını anlatan Şengül, "Yarın sabah ise 'ya nasip' diyerek ağları kontrol etmeye gideceğiz. Ancak, bugünlerde balık çıkmıyor. Kısıtlama günlerinde bizimkisi bir nevi gönül eğlencesi ve stres atmaya dönüştü. Emekli olduktan sonra eski mesleğime tekrar dönüş yaptım. Eskiden gölden sazan ve levreğin yanı sıra, kızılkanat, sıraz, göğce ve kadife gibi pek çok tür balık avı yapabiliyorduk. Şimdi ise ağlarda bir iki balığı görünce seviniyor, mutlu oluyoruz. Göl, deyim yerindeyse artık su kuşlarına kaldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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