"Tatlı patates" hasatta üreticisini mutlu etti

MUĞLA (Habermetre) - Farklı aroması sebebiyle "tatlı patates" adıyla bilinen mor patates Muğla tarımının da katma değeri yüksek ürünleri arasına girdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yürüttüğü projelerle yüksek verimli bir sezon geçiren çiftçiler mor patatesleri düzenlenen tarla gününde hasat etti. Haber : Muğla İl Enformasyon

Rengi, şekli ve tadıyla farklı mor patates, yüksek verimiyle tarlaları süslüyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü "Katma Değeri Yüksel Sebze Projesi" ile mor patatesle tanışan üreticiler, patatesten yüksek verim aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, tarımsal üretimi çeşitlendirerek çiftçi gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Katma Değeri Yüksek Sebze Üretim Projesi"nin iki koldan yürütüldüğünü ifade eden Saylak, "Bir yandan dünyada kabul gören pazarı olan katma değeri yüksek sebzelerle tanıştırmak ve buluşturmak, diğer yandan da ata tohumların yaygınlaşmasını sağlayarak yerel çeşitleri korumak ve tohuma bağımlılığı ortadan kaldırmaktır. Kimse bu konuda çalışma yapılmadığını ifade edemez. Ülkemiz iki adet Gen Bankası mevcut. Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Türkiye Tohum Gen Bankasında son 9 yılda koruma altına alınan tohum sayısı 10 binden 51 bine yükselmiş. TAGEM Gen Bankalarında koruma altına alınan 120 bin tohum örneği mevcut. Bu kapsamda 2020 yılında 1 milyon 242 bin ton sertifikalık tohum üretildi. Bizde bunları üreticilerimiz arasında yaygınlaştırırken bir yandan yeni çeşitlerle tanıştırıyoruz. Bugün tatlı patatesin yetiştirilmesini yerinde görecek birlikte hasat edeceğiz. Tarım geleceğin en önemli stratejik kalkınma kaynağı olacak. Ekilmedik bir karış toprak kalmayacak. Bizlerde bunun için hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu nedenle Yatağan ilçesi Kırıkköy Mahallesi'nde üretici Yurdanur Uzun'un tarlasında yetiştirilen mor patatesin hasadı yapıldı. Deneme çalışması başarılı olan tatlı patatese üreticilerin ilgisi yoğun oldu.

Muğla iklimine uyum sağlayan tatlı patatesin önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda ekilmesi planlanıyor. muğla tatlı patates mor patates proje tarla günü hasat tarım ve orman

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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