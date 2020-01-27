Tatlı paketinde uyuşturucu sevkiyatı
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Tatlı paketinde uyuşturucu sevkiyatı

Aydın'da, bir otomobilde tatlı paketlerinin içerisine gizlenmiş 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

27.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:18
Tatlı paketinde uyuşturucu sevkiyatı

'da, bir otomobilde tatlı paketlerinin içerisine gizlenmiş 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili tespit eden ekipler, bir süre takip ettikleri aracı Aydın-İzmir Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurmak istedi.

İkaza rağmen kaçan otomobil, kovalamaca sonucu Ovaeymir Köprüsü mevkisinde durduruldu.

Araçtaki E.A, E.D, C.Ş. ve U.E, gözaltına alındı.

Otomobildeki aramada, tatlı paketlerinin içerisine gizlenmiş 750 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tatlı paketinde uyuşturucu sevkiyatı
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