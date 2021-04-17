Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
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Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da bir pastaneye gelen şahıslar burada iş yeri sahibi ve oğullarına saldırıp olay çıkarttılar. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, işyeri sahibi kavga sırasında eline geçirdiği bıçakla kendilerine saldıran bir kişiyi sırtından bıçakladı.

Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.'ye ait pastaneye gelen şahıslar önce araçlarının kaza yaptığını, daha sonra da tatlı alacaklarını söylediler. Birden tehdit savurup işyeri sahibi İ.K. ve 2 oğluna yumruklarla saldırdıkları ileri sürülen kimliği belirsiz şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdiler. Oğulları ve kendisi darp edilen İ.K. bu sırada eline geçirdiği bıçak ile saldırganlardan birini sırtından bıçakladı. Saldırganlar işyerinden dışarı çıkan İ.K.'nin üzerine araç sürüp kaçtılar. Pastanedeki kavgada sırtından bıçaklanan 23 yaşındaki A.K. Samsun İğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alındı. İ.K. vv çocukları da darp sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk sevk edildi. Polis olay yerinde bulunan bir araçta 1 adet pompalı tüfek ile yola saçılan 4 adet tüfek fişeği ele geçirdi.

Pastane sahibi İ.K., " Pastaneye gelen tanımadığım şahıslar önce kaza yaptıklarını söylediler. 'Geçmiş olsun' dedik. Tatlı alacaklarını söylediler. İki ayrı araçla geldiler. Pastanede bize saldırdılar. Şahısları tanımıyorum. Neden saldırdıklarını bilmiyorum. Bende bu sırada elime geçirdiğim bıçakla bir kişiyi yaraladım. İki araçla gelmişler. Araçlardan biri ile kaçtılar, diğer aracı bıraktılar" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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