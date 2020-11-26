Tatlı imalathanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Tatlı imalathanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

26.11.2020 20:56 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:01
Tatlı imalathanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tatlı imalathanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tatlı imalathanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Yangın, saat 17.00 sıralarında Eski İzmir Mahallesi'nde bulunan tatlı imalathanesinde çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İmalathanede bulunan Mustafa Koç (51), itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koç, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Koç hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının ardından imalathane kullanılamaz hale geldi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar yine rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar yine rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
Tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
(Ek bilgi ve görüntüyle)Silivri'de çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
(Ek bilgi ve görüntüyle)Silivri'de çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şevval Sam Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Caner Erkin Deniz Türüç Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kasım Antalya Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tatlı imalathanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 21:02:26. #1.15#
title