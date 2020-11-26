Tatlı imalathanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tatlı imalathanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tatlı imalathanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Eski İzmir Mahallesi'nde bulunan tatlı imalathanesinde çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İmalathanede bulunan Mustafa Koç (51), itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koç, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Koç hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının ardından imalathane kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı