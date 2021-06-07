Tatlı Hayat Can kimdir? Tatlı Hayat Can'ın gerçek adı nedir?
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Tatlı Hayat Can kimdir? Tatlı Hayat Can'ın gerçek adı nedir?

Tatlı Hayat Can kimdir? Tatlı Hayat Can'ın gerçek adı nedir?
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Tatlı Hayat Can kimdir sorusu başrollerinde Türkan Şoray ile Haluk Bilginer'in oynadığı ünlü diziyi yeniden izleyenlerin merakla sorduğu sorudur. Peki, Tatlı Hayat Can kimdir? Tatlı Hayat Can'ın gerçek adı nedir?

Başrollerinde Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in oynadığı dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri de minik oyuncu Can oluyor. Tatlı Hayat, 10 Kasım 2001 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan ve 27 Ocak 2004 tarihinde 106. bölümü ile ekranlara veda eden komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Toplam 3 sezondan oluşmaktadır. ABD yapımı The Jeffersons adlı sitcom dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. Peki, Tatlı Hayat Can kimdir?

TATLI HAYAT CAN KİMDİR?

Ozan Uğurlu 1992 İstanbul'da doğmuş Türk televizyon dizisi ve sinema oyuncusu. 6 yaşında modellik yapmaya başlayan Uğurlu, Atıf Yılmaz'ın Eylül Fırtınası'nda, Haluk Bilginer ve Türkan Şoray ile Tatlı Hayat'ta, Ege Aydan ve Yıldız Kaplan ile Evli ve Çocuklu'da rol almıştır.

OKS Anneleri'nde Burak rolünü canlandırmıştır. Yabancı Damat dizisindeki Mustafacan rolüyle bilinmektedir. Okuduğu Beyfen Koleji'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Daha sonra makine mühendisliği eğitimi için Viyana'ya gitmiştir. Ardından Türkiye'ye dönüş yapan Uğurlu, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Şu anda Berlin'de Dijital Yönetim yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.

İhsan ve eşi Sevinç, İhsan'ın kuru temizleme işinden bolca para kazanmış ve sınıf atlamaya karar vermişlerdir. İhsan'ın hayatta yükselme çabaları dâhilinde Gültepe'de bir gecekondudan Etiler'deki yeni lüks evlerine taşınmışlardır.

Üst kat komşuları Türk-Rum çifti Feraye ile Yorgo, kızları Pelin, yan komşuları kitapkurdu İrfan ve İhsan'ın annesi Cevriye Hanım (dizinin ilerleyen bölümlerinde hakkın rahmetine kavuşmuştur) ile alışık olmadıkları bu yeni "Tatlı Hayat" hem onları yeni ufuklara taşıyacak hem de yepyeni sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır.

  • Türkân Şoray Sevinç Yıldırım
  • Haluk Bilginer İhsan Yıldırım
  • Çolpan İlhan Feraye
  • Neco Yorgo
  • Emre Altuğ Başar Yıldırım
  • Asuman Dabak Menekşe
  • Celal Kadri Kınoğlu İrfan
  • Meltem Ören (1-13)/ Gamze Özçelik (13-106) Pelin
  • Veysel Diker Muharrem
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Tatlı Hayat Can kimdir? Tatlı Hayat Can'ın gerçek adı nedir? - Haberler
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