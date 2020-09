Tatlı bir yaşama başlangıcın sırrı 'Gaziantep Katmeri'nde Tatlı bir yaşama başlangıcın sırrı 'Gaziantep Katmeri'nde "Katmer" yeni evli çiftlerin ilk kahvaltısıyken Türkiye'nin tanıdığı bir lezzet oldu Gaziantep'te, Osmanlı'dan kalma bir gelenek olan ve yeni evli çiftlerin ilk kahvaltısı olarak bilinen katmer, mutlu ve tatlı bir yaşamın başlangıcını...

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Osmanlı'dan kalma bir gelenek olan ve yeni evli çiftlerin ilk kahvaltısı olarak bilinen katmer, mutlu ve tatlı bir yaşamın başlangıcını temsil ediyor.

Gaziantep'te, Osmanlı Devleti'nden kalma bir lezzet olarak bilinen, kentte yerli ve yabancı turistlerin vazgeçemediği 'Katmer'in hikayesi dikkat çekiyor. Günümüzde hafifliği ve lezzetiyle ünü ülke sınırlarını aşan katmer, geçmiş zamanlarda kentte yeni evlenen çiftlerin mutlu ve tatlı bir yaşam sürmeleri için ilk gün kahvaltısı olarak sofralarda yerini alırmış.

Günümüzde ise günün hemen hemen her saati tüketilebilen, lezzetiyle damaklarda iz bırakan katmer, hem tarihiyle hem hafifliğiyle insanların tercih sebebi oluyor. İçeriğinde Antep fıstığı, şeker, sade yağ, sahan kaymağı ve süt kaymağı bulunan katmer, kısa sürede hazırlanıp çabuk pişmesiyle rağbet görüyor.

"Tatlı bir hayatın sırrı Gaziantep Katmeri'nde"

Gaziantep Katmeri'nin hikayesini anlatan ve eskiden bir gelenek olarak sofralardaki yerini aldığını vurgulayan katmer ustası Ahmet Çadır, "Katmer, Gaziantep'te Osmanlı Devleti zamanında kahvaltıda yenen yöresel bir tatlıymış. Daha önceleri de Gaziantepliler, sabah uyandığında güne katmerle başlarlarmış ve daha zinde, daha kuvvetli olmak için katmer yerlermiş. Ama katmerin daha değişik bir hikayesi var. Eskiden kentte, özellikle yeni evli çiftlerin evlerine, evlendikleri ilk günün sabahı katmer gönderilirmiş. Yeni evli çiftler de ilk kahvaltılarını katmerle yaparlarmış. Bu yeni hayata tatlı yiyerek başlayıp tatlı bir yaşam sürmeleri anlamını taşıyormuş. Yani mutlu ve tatlı yaşamın sırrı Gaziantep katmerindeymiş ama günümüzde artık her öğün yenilebilen dünyaca ünlü bir tatlı halini aldı" dedi.

"Çok hafif ve çok lezzetli"

Katmerin içerisindeki doğal ürünlerle hem çok lezzetli hem de çok hafif bir tatlı olduğunu da vurgulayan Çadır, "Katmerin içerisinde Antep fıstığı, sade yağ, sahan kaymağı ve süt kaymağı var. Bu nedenle çok hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Ayrıca tamamıyla bir enerji deposudur. Bağışıklığı kuvvetlendirir. O yüzden herkesi Gaziantep katmeri yemeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin her noktasına göndereceğiz"

Gaziantep katmerini Türkiye'nin her noktasın şoklayıp gönderdiklerini ve bu yönde daha kapsamlı çalışmalar yaptıklarını da belirten Ahmet Çadır, "Gaziantep katmeri Türkiye'nin her yerinden rağbet görüyor. O yüzden biz de katmeri Türkiye'nin her yerine şoklayıp gönderiyoruz. Orada insanlar aldıktan sonra pişirip yiyebiliyor. Bu yönde daha kapsamlı bir çalışmamız var. Gaziantep katmerini Türkiye'nin her yerine gönderebileceğimiz daha büyük bir tesis hazırlıyoruz. O bitince her noktaya kolaylıkla Gaziantep katmeri gönderebileceğiz" şeklinde konuştu.

"Meşhur katmerini yemeye geldik"

Gaziantep'e Hatay'dan gezmeye geldiklerini söyleyen yerli bir turist ise katmerin ününü çok duyduğu ve tatmadan gitmek istemediğini söyleyerek, "Gaziantep'in meşhur katmerini yemeğe geldik. Katmer çok lezzetli ve hafif bir tatlı diyebilirim. Hatta tatlı olarak Gaziantep Hatay'ın bir tık önünde. Özellikle katmer çok güzel ve çok lezzetli" diye konuştu.

Kaynak: İHA