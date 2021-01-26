Tatilsepeti'nden Influencer olmak isteyenlere özel akademi
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Tatilsepeti'nden Influencer olmak isteyenlere özel akademi

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Tatilsepeti'nden Influencer olmak isteyenlere özel akademi

Turizm sektörü oyuncularından Tatilsepeti, sosyal medyaya mal olmuş bu isimlerin cep telefonları ile çektiği fotoğrafları biz neden çekemiyoruz diye merak edip influencer olmayı arzu eden herkese harika bir eğitim fırsatı sunuyor.

Turizm sektörü oyuncularından Tatilsepeti, sosyal medyaya mal olmuş bu isimlerin cep telefonları ile çektiği fotoğrafları biz neden çekemiyoruz diye merak edip influencer olmayı arzu eden herkese harika bir eğitim fırsatı sunuyor.  

Sektörün deneyimli oyuncularından Tatilsepeti, Şubat ayında başlatacağı "Influencer Academy" programı ile seyahat etmeyi sevip kendini fotoğrafçılık, video ve blog yazarlığı gibi alanlarda yetiştirmek isteyenlere yaklaşık 4 ay sürecek bir akademi programı sunuyor.

Her hafta, iletişim ve sosyal medya dünyası konusunda uzman, farklı konuşmacıların online ders anlatımları ile teori dersleri vereceği Influencer Academy'de süreç, katılımcıların farklı konulara dair başarılarının ölçümleneceği pratik eğitimler ile devam edecek. Her ayın sonunda belirlenen konuda yarışacak katılımcılar, konaklama ve ulaşım masrafları Tatilsepeti tarafından karşılanacak sürpriz rotalara seyahat edecek.  Bu pratik eğitimler sonrasında, Influencer Academy jürisi her ay en başarılı 4 katılımcıyı belirleyecek. Yaklaşık 4 ay sürecek eğitimi en başarılı şekilde tamamlayarak jüri tarafından seçilen 4 kişi, eğitim sonunda "Tatilsepeti Influencer"ı olmaya hakkı kazanacak.

Sektörün profesyonellerinden eğitimleri alarak "Influencer Academy"nin bir parçası olmayı isteyen adaylar, konu hakkındaki tüm detayları Tatilsepeti web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek. 

Kaynak: Tourism Today

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