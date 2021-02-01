Tatilsepeti'nden en romantik rotalar

Sevgiyi ifade etmenin en değerli yollarından biri anı biriktirmek ve anı biriktirmenin en keyifli yollarından biri, seyahat etmektir. Türkiye'nin önde gelen turizm portalı Tatilsepeti, en güzel Sevgililer Günü hediyesinin sırrını veriyor.

Sevgiyi ifade etmenin en değerli yollarından biri anı biriktirmek ve anı biriktirmenin en keyifli yollarından biri, seyahat etmektir. Türkiye'nin önde gelen turizm portalı Tatilsepeti, en güzel Sevgililer Günü hediyesinin sırrını veriyor.

Şömine başında içilen sıcak bir kahve, eşsiz bir manzaraya karşı hazırlanmış baş başa yenecek bir akşam yemeği ve dahası… Ona armağan edeceğiniz küçük bir seyahat, hiç unutulmayacak güzel anılar biriktirmek ve aşkınızı canlı tutmak adına en anlamlı hediyelerden biri olacak.

Turizm sektörünün deneyimli oyuncularından Tatilsepeti Varınca Para, Bir Gece Bizden ve dahası kampanyalar ile seyahat sever sevgililer için birbirinden avantajlı, en keyifli tatil rotalarını sıralıyor İşte, seyahat sever çiftler için en romantik tatil fırsatları!

Romantik bir tatille ona özel olduğunu hissettir

Sevgililer Günü'nde gösterişli bir çiçek aranjmanı yerine Tatilsepeti'nden 3 günlük Kapadokya turu alıp egzotik otellerde konaklamanın, doğal hayatın içinde yürüyüş yapmanın tadını çıkarabilir; Bolu, Abant, Kartepe, ya da Uludağ'da kayak yaparak kış aylarının keyfine varabilirsiniz. Kış aylarında ılıman bir hava soluyup iyot kokusunu içine çekmek isteyen çiftler ise, yine birbirinden avantajlı fiyatlar ile Tatilsepeti'nin İzmir-Alaçatı turlarından yararlanabilir.

İstanbul'a yakın olmak isteyenlerdenseniz, bir günlüğüne turist olabilir, adalarda ya da Boğaz'ı gören eşsiz manzaralı otellerde aşkınızı kutlayabilirsiniz. Kentin etrafındaki Ağva, Riva gibi bölgelerde sevgilinizle romantik bir otelde konaklayabilir, doğa sesleri eşliğinde şömine başında yiyeceğiniz eşsiz yemeklerle günün keyfini çıkarabilirsiniz.

"Varınca Para" kampanyası

Tatil tercihlerinde misafirlerine ödeme kolaylığı sunan Tatilsepeti, "Varınca Para" kampanyasıyla, ödemeleri de tatille beraber başlatma seçeneği sunuyor. Yalnızca online yapılan rezervasyonlarda geçerli Varınca Para kampanyası, sadece kredi kartı ile yapılan rezervasyonlarda geçerli olup rezervasyonlarınız ile alakalı tüm ödeme süreçleri Tatilsepeti tarafından gerçekleştirilir.

Kaynak: Tourism Today