Yalova Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği - Haberler
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Yalova Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla Tatilpark evlerinin öğrencilere kiralanacağını bildirdi.

YALOVA (AA) - Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla Tatilpark evlerinin öğrencilere kiralanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Yalova Üniversitesinin öğrenci sayısındaki artış nedeniyle Yalova Belediyesi ve Yabeltaş AŞ tarafından Tatilpark'ın öğrencilere uygun ücretle kiralanması kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Tutuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bir süredir yüz yüze eğitim olmadığı için birçok öğrencinin mevcut barınma yerlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Tutuk, "Yeniden yüz yüze eğitimin başlaması ve ayrıca kentimize gelen öğrenci sayısının da artmasıyla yoğun bir talep oluştu. Bu sebeplerden dolayı öğrencilerimizin bir kısmında mağduriyet olabileceği düşüncesiyle Tatilpark'ı öğrencilerimize açmak için karar aldık. Yabeltaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Celalettin Özel ve yönetim kurulu üyelerimiz bu konuda gerekli çalışmayı yaptılar. Öğrencilerimiz, eğitim ve öğretim dönemi süresince Tatilpark'tan faydalanabilecekler." ifadelerini kullandı.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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