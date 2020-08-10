Tatillerini çok sevdikleri civcivle birlikte yapıyorlar
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Tatillerini çok sevdikleri civcivle birlikte yapıyorlar

Konya'dan Antalya'ya tatil için gelen bir aile, sahiplendikleri civcive bakacak kimse olmayınca yanlarında getirdi.

Tatillerini çok sevdikleri civcivle birlikte yapıyorlar
10.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:02

Konya'dan Antalya'ya tatil için gelen bir aile, sahiplendikleri civcive bakacak kimse olmayınca yanlarında getirdi. Ailenin küçük fertleriyse civcivleriyle birlikte deniz kenarında gönüllerince eğlendi.

Konya'dan Alanya ilçesine tatil için gelen Kaya ailesi, evde besledikleri civcivi bırakacak yerleri olmayınca yanlarında getirme kararı aldı. İncekum plajına gelen ailenin çocukları, getirdikleri civcivle sahilde gönüllerince eğlendi.

15 yaşındaki Musa Kayacı, hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Kimseye emanet edemedim. Yanımda getirmek istedim Benimle birlikte tatil yapıp güneşlenecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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