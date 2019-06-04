Tatille birlikte Karadeniz yaylaları çocuklarla şenlendi

KARADENİZ'de yaz ayları ile birlikte yaylalar rengarenk oldu. Yaz tatilini aileleriyle birlikte geçiren çocuklar da doyasıya eğlendi.Karadeniz'de yaylalar yaz aylarının gelmesiyle birlikte rengarenk olurken, yaz tatilinin gelmesiyle okulları biten çocuklar da aileleriyle birlikte bölgeye akın etti. Trabzon'un yüksek rakımlı yaylalarından olan Eskala ve Beypınarı yaylalarına aileleri ile çıkan çocukların bazıları çobanlık yaparken, bazıları da evlerinin yakacak ihtiyacını gidermek için topladıkları odunları evlerine taşıyor. Masmavi gökyüzünün altında, yemyeşil çimenlerde, çiçek bahçelerinde gönüllerince koşup oynayan çocukların yöresel kıyafetleri de ilgi çekiyor.

Kaynak: DHA